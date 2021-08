Crianças, adolescentes e suas famílias: todos estão convidados - Divulgação

Crianças, adolescentes e suas famílias: todos estão convidadosDivulgação

Publicado 24/08/2021 10:58 | Atualizado 24/08/2021 11:17

Macaé - Quando se fala em políticas públicas para crianças e adolescentes, estes devem participar ativamente do debate. Por isso, é importante que esse público participe da Audiência Pública de Lançamento do I Plano Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente Trabalhador. Nesta terça-feira (24), data em que se celebra o Dia da Infância, às 18h, online, com transmissão pelo Canal do YouTube do "Peteca Brasil".