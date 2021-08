O Parque Atalaia é uma referência nacional em preservação e também de atividades integradas a sociedade, como visitações, encontros e projetos educativos - Divulgação

Publicado 24/08/2021 12:17 | Atualizado 24/08/2021 12:29

Macaé - O Parque Municipal Atalaia é referência para o planejamento da Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade dedicado a reintegrar as unidades de conservação de Macaé nas agendas de visitações e eventos já programados para o próximo ano.

No último domingo (22), equipe da Secretaria esteve no Parque com objetivo de avaliar as condições estruturais e protocolos sanitários necessários para garantir reabertura segura desta e outras unidades ambientais da cidade.



“O Parque Atalaia é uma referência nacional em preservação e também de atividades integradas a sociedade, como visitações, encontros e projetos educativos. A proposta é garantir que todas essas ações sejam retomadas, dentro dos protocolos sanitários que asseguram proteção, tanto dos visitantes, quanto da natureza”, explica o secretário municipal do Ambiente, Juninho Luna.



Referência

O Parque Atalaia está localizado na região do distrito de Córrego do Ouro, na Serra de Macaé, a 27 quilômetros do centro. A unidade possui 235 hectares - 75% de mata fechada - e é uma das poucas reservas de Mata Atlântica ainda intactas no Estado do Rio de Janeiro.