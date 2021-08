Cefet de Nova Iguaçu faz processo seletivo para duas vagas de professores. - Divulgação.

Publicado 23/08/2021 19:19

O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ), lançou edital com duas vagas de professor substituto para o quadro temporário da carreira de professor de ensino básico, técnico e tecnológico para atuação no campus Nova Iguaçu da Instituição.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até as 17h do dia 25 de agosto de 2021. Para isso, é preciso acessar o endereço eletrônico da instituição (www.cefet-rj.br/index.php/docentes). A taxa de inscrição custa R$ 80,00. A seleção será feita por meio de prova de títulos e entrevista por videoconferência.

As funções exigem graduação na área de conhecimento. A jornada de trabalho de 40 horas por semana e o valor do salário não foi divulgado.