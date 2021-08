Homem suspeito de roubar motorista de aplicativo foi preso por policiais da 58ª DP. - Divulgação?PCERJ.

Publicado 21/08/2021 21:10

Agentes da Polícia Civil prenderam em flagrante um homem acusado de de agredir e ameaçar a ex-companheira, no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Após as agressões, ele fugiu para a casa de parentes, mas foi localizado pelos policiais e levado para o sistema prisional, onde será enquadrado de acordo com a Lei Maria da Penha.

De acordo com a polícia, após o término do relacionamento, o autor começou a perseguir a ex-mulher. Nesta semana, com uma arma de fogo, ele foi à casa de parentes da vítima, invadiu o lugar, quebrou objetos e a agrediu.

Vizinhos e parentes da mulher então acionaram a polícia, que perseguiu o criminoso e o encontrou posteriormente. Na Delegacia, ele confessou o crime e foi autuado por lesão corporal.