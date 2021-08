Passageiros e pedestres tentaram socorrer o motorista, que não resistiu e morreu no local. - Reprodução de internet

Passageiros e pedestres tentaram socorrer o motorista, que não resistiu e morreu no local.Reprodução de internet

Publicado 20/08/2021 19:01

Um motorista de ônibus morreu quando dirigia um coletivo no Centro de Nova Iguaçu, nesta sexta-feira. Geraldo José de Laia trafegava com o veículo da empresa Nilopolitana, que fazia a linha 428 (Cabral x Comendador Soares), quando passou mal ao na altura da Rua Coronel Bernardino de Melo. Ele ainda conseguiu parar o veículo, mas não resistiu e veio a falecer no local.

Conhecido como Seu Geraldo, ele ainda foi socorrido por passageiros e populares, que tentaram reanima-lo, mas sem sucesso. O incidente ocorreu próximo a hora do almoço, quando há muito trânsito na via, que funciona em mão dupla e com apenas uma faixa em cada sentido. O trânsito ficou prejudicado e teve de ser desviado por ruas adjacentes.

Publicidade

Colegas de profissão passaram pelo local e lamentaram o ocorrido. Alguns descreveram Geraldo como uma pessoa alegre e dedicada ao trabalho. Ele deixou esposa e filhos.