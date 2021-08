Prefeitura de Nova Iguaçu abriu vaga para estudantes cotistas de universidades públicas. - Divulgação

Publicado 19/08/2021 12:00

Estudantes universitários, que ingressaram em instituições públicas de ensino superior por meio das cotas sociais terão uma boa oportunidade de trabalho em Nova Iguaçu. A Prefeitura do município da Baixada Fluminense publicou edital de chamamento público para seleção de estudantes cotistas de universidades públicas que queiram ministrar aulas em turmas ou monitorias de cursos preparatórios oferecidos na cidade, voltados ao pré-vestibular e também ao Ensino Médio. As inscrições, que serão gratuitas, deverão ser feitas entre 1º e 4 de setembro, exclusivamente de forma online, e os aprovados receberão bolsa-auxílio de R$ 400.

Para fazer parte do programa, o estudante deverá estar matriculado necessariamente em uma instituição pública de ensino superior, ter sido aprovado para a instituição por meio de cotas sociais e estar matriculado em uma das seguintes graduações: Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Química e Sociologia. Serão selecionados alunos que estejam no quarto período em diante.

Ao todo, serão 21 vagas disponíveis. Os selecionados deverão cumprir carga horária mensal de 20 horas no preparatório, que deverá ocorrer, preferencialmente, aos sábados, nos turnos da manhã ou tarde.

Em virtude da pandemia da Covid-19, o curso será ofertado de forma remota (online), podendo ser convertido para o sistema híbrido ou presencial, de acordo com as possibilidades epidemiológicas. Os selecionados terão como atribuições a produção de vídeo-aulas, o desenvolvimento de materiais pedagógicos e acompanhamento aos alunos inscritos por meio de aplicativo de mensagens.

Todas as informações sobre a seleção de estudantes universitários estão no edital de chamamento público, disponível no seguinte endereço eletrônico: www.novaiguacu.rj.gov.br/semed/selecao-de-universitarios.