Escultura poderá ser visitada e apreciada no Sesc de Nova Iguaçu nesta semana.Divulgação

Publicado 19/08/2021 08:00

O município de Nova Iguaçu recebeu nesta semana a escultura das Mãos Gigantes, parte da campanha Rio de Mãos Dadas. A obra de arte, que possui mais de 2 metros de altura, é confeccionada em fibra de vidro e foi trabalhada por um total de artistas. Ela ficará exposta no Sesc de Nova Iguaçu, com visitação aberta à comunidade iguaçuana.

O formato escolhido para a obra representa a superação das dificuldades de 2020 e a esperança de retomada da normalidade este ano e serão exibidas em duas etapas: a primeira com as mãos separadas, ilustrando o afastamento imposto pela pandemia, e, posteriormente, unidas, simbolizando a esperança da retomada de contatos, planos e afetos em 2021, conferindo duas oportunidades para o público apreciar as obras de diferentes perspectivas

As obras integram a campanha Rio de Mãos Dadas, conjunto de iniciativas do Sistema Fecomércio RJ que inclui: intervenções urbanas, exposições itinerantes, maratonas virtuais, capacitações gratuitas em parceria com sindicatos, cursos adaptados ao ‘novo normal’, Prêmio Fecomércio de Cultura e uma edição especial do Prêmio Visão Consciente, para identificar e reconhecer empresas que fizeram a diferença em suas áreas de atuação e na sociedade.

“A intervenção urbana da campanha é uma oportunidade de comunicar à sociedade que a Fecomércio RJ, o IFec RJ, o Sesc RJ e o Senac RJ estão de mãos dadas com a população fluminense neste momento adverso. Ampliar a visibilidade do símbolo de união pelo estado do Rio de Janeiro é uma forma de fortalecer o nosso compromisso com milhares de pessoas, de levar serviços de cultura, educação, capacitações, ações sociais e oportunidades a todos”, explicou o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.