Homem suspeito de roubar motorista de aplicativo foi preso por policiais da 58ª DP. - Divulgação?PCERJ.

Homem suspeito de roubar motorista de aplicativo foi preso por policiais da 58ª DP.Divulgação?PCERJ.

Publicado 20/08/2021 14:42

Agentes da Polícia Civil prenderam, nesta sexta-feira (20), um homem suspeito de roubar um motorista de transporte por aplicativo em Nova Iguaçu. O criminoso, que estava foragido, foi localizado em uma residência no bairro de Quintino, na zona norte da capital e detido, sendo levado para a 58ª DP (Posse).

O roubo ocorreu no mês de março. O suspeito pediu uma corrida por aplicativo em Nova Iguaçu e quando o veículo chegou, ele embarcou com um comparsa. No meio do trajeto, ambos anunciaram o assalto e levaram os pertences do motorista, que procurou a delegacia da Posse para prestar queixa.

Publicidade

Durante as investigações, os policiais identificaram e prenderam o comparsa do criminoso, que acabou dando informações que fizeram os agentes também identificar e encontrar o outro suspeito.