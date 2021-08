O acusado foi encaminhado para a 126ª DP, onde aguarda transferência para o sistema prisional - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 18/08/2021 14:54

A Polícia Civil de Cabo Frio, na Região dos Lagos, prendeu, na manhã desta quarta-feira (18), um homem considerado foragido da Justiça pelo crime de homicídio.

De acordo com a polícia, Nelcy é apontado como o autor do homicídio de um segurança do Mercado Independência, em Unamar, no segundo distrito de Cabo Frio, em 2020.

O criminoso foi capturado após levantamento de dados do setor de inteligência. Os agentes localizaram o homicida escondido dentro de um sofá, em uma residência na Rua Gargoá.

Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado, expedido pela comarca cabo-friense.

O acusado foi encaminhado para a 126ª DP, onde aguarda transferência para o sistema prisional.