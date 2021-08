Na ocasião, a população terá acesso a orientações jurídica, social, psicológica e nutricional - Divulgação

Publicado 17/08/2021 16:28

Com objetivo de levar diversos serviços para a população idosa da região do grande Jardim Esperança, a Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos lagos, vai realizar uma ação itinerante nesta quinta-feira (19), das 9h às 15h. O evento está sendo coordenado pela Secretaria Municipal da Melhor Idade e acontecerá na praça do bairro, que fica em frente ao Hospital Otime Cardoso dos Santos.

A ação conta com a parceria das Secretarias Municipais de Assistência Social, Saúde, Direitos Humanos e Segurança e da Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Humano, Associação de Moradores do Jardim Esperança e Balcão de Empregos do Grande Jardim Esperança.

Na ocasião, a população terá acesso a orientações jurídica, social, psicológica e nutricional. Também serão realizados cadastros para balcão de empregos, além de agendamentos e emissão de documentos, certidões e consultas de FGTS, PIS, INSS, segunda via de CPF, nada consta, entre outros.

Segundo a secretária municipal da Melhor Idade, Delamar Sant’Anna, o objetivo da pasta élevar esses serviços para mais próximo da população, sobretudo para a mais idosa, que muitas vezes tem mais dificuldade de se deslocar para outros bairros.

“Queremos estar mais próximos da população idosa, por essa razão vamos realizar essas ações itinerantes, levando diversos serviços da Prefeitura e da Secretaria da Melhor Idade para este público”, contou Delamar, lembrando que também haverá roda de capoeira e oferta de bolsas de estudo de informática para idosos através de parceria com o Instituto SER de Qualificação.

Na ação, equipes da Secretaria de Saúde vão realizar aferição de pressão arterial e medição de glicemia (HGT). O Grupo de Apoio ao Idoso (GAI) vai montar o bazar beneficente. O Projeto Moça Bonita também vai participar da ação com orientações sobre o câncer de mama. O Varal Fotográfico, da Associação Fotográfica de Cabo Frio, também vai participar. O evento vai contar ainda com a apresentação do super vovô, o senhor Jonas Jibóia Animal, que fará uma apresentação de força e resistência.