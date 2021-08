A retomada ocorreu com 50% dos estudantes em sala de aula, e em formato de rodízio - Escola Municipal Edilson Duarte

Alunos de 46 escolas da rede municipal de Cabo Frio, na Região dos Lagos, retornaram, nesta segunda-feira (16), às salas de aula para atividades em formato híbrido. As equipes diretivas preparam uma recepção calorosa e cheia de cuidados para alunos e professores.

A retomada ocorreu com 50% dos estudantes em sala de aula, e em formato de rodízio. O calendário foi estipulado pela Justiça, em audiência de conciliação ocorrida no final de julho, entre a Secretaria de Educação e o Ministério Público.

Os alunos foram recepcionados seguindo o protocolo sanitário desenvolvido pela Secretaria de Educação e encaminhado às 90 escolas e três Centros de Apoio Pedagógico que compõem a rede. Na entrada, álcool em gel, aferição de temperatura, distanciamento e cartazes afixados com informações sobre etiqueta respiratória e medidas de combate à Covid-19. O uso de máscara é obrigatório para alunos e servidores, que receberam da gestão escolar a proteção nos modelos PFF2 e N95.

Pais e responsáveis também receberam orientações para evitar aglomerações, respeitando os horários de entrada e saída dos alunos. O atendimento deve ser realizado com agendamento prévio, não sendo permitido, nesse momento, a entrada e permanência de responsáveis no interior das escolas.

De acordo com o cronograma, até sexta-feira (20) o grupo verde estará nas unidades escolares de forma presencial, e o grupo laranja participará de atividades remotas (virtuais ou em formato de apostilas). Alunos que optaram por permanecer apenas em atividades remotas compõem o grupo amarelo. O rodízio será concluído dia 28 de agosto, quando todos os alunos terão aulas presenciais e um novo ciclo se inicia.

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), fez questão de estar presente no início das aulas. Às 7h ele estava na Escola Municipal Professor Edilson Duarte, e pediu aos estudantes que redobrem os cuidados. Afirmou, ainda, que está atento às mudanças no bandeiramento do estado em relação ao contágio da Covid-19, e aos novos casos da variante Delta em Cabo Frio.

“É um desafio esse retorno, e para que tudo corra bem precisamos seguir as orientações dos protocolos, evitar aglomerações e manter o uso de máscaras. Estamos retomando de forma gradual, e atentos para qualquer mudança ou aumento repentino de casos. A segurança da comunidade escolar é nossa prioridade”, comentou.

Confira a lista de unidades escolares que retornaram nesta segunda-feira (16):

• Região 1: Escolas Municipais Antônio da Cunha Azevedo, João Bessa Teixeira e João Rocha e Colégio Municipal Rui Barbosa.

• Região 2: Escolas Municipais Alfredo Castro, Prof.ª Izabel dos Santos Machado, Prof. Edilson Duarte e Paulo Burle.

• Região 3: Escolas Municipais Deodoro Azevedo, Márcia Francesconi, Maestro Rui Capdeville, São Cristóvão, Prof.ª Tânia Maria G. de Ávila, Themira Palmer e Prof. Zélio Jotha.

• Região 4: Escola Municipal Robinson Azevedo

• Região 5: Escolas Municipais Prof.ª Cecília Nogueira M. Guia, Prof.ª Elicéa da Silveira e Profª Lerinéa Figueiredo.

• Região 6: Escolas Municipais Prof. Achiles Almeida Barreto, Profª Catharina da Silveira Cordeiro e Escola Estadual Municipalizada Teixeira e Souza.

• Região 7: Colégio Municipal Profª Elza Maria Santa Rosa Bernardo, Prof.ª Marília Plaisant e Prof.ª Patrícia Azevedo de Almeida.

• Região 8: Escolas Municipais Profº Carlos Alberto Gomes de Carvalho, José Bonifácio Ferreira Novellino, Profª Leomari Garcia Barreto e Oswaldo Santa Rosa.

• Região 9: Escola Municipal Evaldo Salles.

• Região 10: Escolas Municipais João Evangelista dos Santos, Justiniano de Souza, Escola Estadual Municipalizada Francisca Nazareth de Souza e Escola Agrícola Municipal Nilo Batista.

• Região 11: Escolas Municipais Agrisa e Araçá e Escola Estadual Municipalizada Angelim.

• Região 12: Escolas Municipais Profª Amélia Ferreira e Palmira Bessa de Figueiredo e Centro Educacional Municipal Prof.ª Marli Capp

• Região 13: Escolas Municipais Profª Luceléa Rodrigues da Costa, Maria Helena Bello da Costa, Prof.ª Maria José Barroso e Escola Estadual Municipalizada Tosana.

• Cenapes: Profª Mª Aparecida de Azevedo Galvão e Warly Studart