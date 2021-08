O escultor, oriundo de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, começou a se dedicar às esculturas há 20 anos - Ludmila Lopes (RC24h)

O escultor, oriundo de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, começou a se dedicar às esculturas há 20 anosLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 13/08/2021 18:47 | Atualizado 13/08/2021 18:49

“Disse Jesus: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida” – (João 14:6). Esse é o versículo que ilustra a mais recente obra de Rafael Tavares, o famoso escultor de areias da Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. De figura sacras até castelos de areia, o artista vem encantando moradores e turistas da cidade com seu talento.



O escultor, oriundo de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, começou a se dedicar às esculturas há 20 anos, quando estava em situação de rua, dormindo nas areias de Copacabana. “Um rapaz disse que eu teria que sair dali porque iria ‘levantar’ areia naquele local. Ofereci ajuda e, com o tempo, aprendi”, contou.



Rafael escolheu Cabo Frio por conta da qualidade da areia e movimentação na cidade. Suas obras demandam tempo para serem feitas, portanto, procura mantê-las o máximo possível. Para que continue em perfeito estado, é necessário regar e retocar diariamente, até que se deteriore totalmente.



O artista tem dois filhos pequenos, e sonha, ao lado da esposa, em ter sua casa própria. Além disso, ele mantém a família com o dinheiro que arrecada com sua arte. “É bem difícil, principalmente porque moramos de aluguel, e tem outras contas para pagar. Com a pandemia e o fechamento das praias, as coisas ficaram muito difíceis, ao ponto de ir ao sinal vender balas”, afirmou.



Diz ainda que seu maior desejo é receber mais apoio do município. “Tenho um sonho em que a prefeitura me apoie, pois é muito difícil não poder cobrar pelas fotos, já que tenho que manter minha família”, concluiu. Abaixo de sua obra, Rafael deixa uma placa com os dizeres “Com a minha arte, eu alegro sua família, e com a sua ajuda, alegro a minha”.“Disse Jesus: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida” – (João 14:6). Esse é o versículo que ilustra a mais recente obra de Rafael Tavares, o famoso escultor de areias da Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. De figura sacras até castelos de areia, o artista vem encantando moradores e turistas da cidade com seu talento.



O escultor, oriundo de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, começou a se dedicar às esculturas há 20 anos, quando estava em situação de rua, dormindo nas areias de Copacabana. “Um rapaz disse que eu teria que sair dali porque iria ‘levantar’ areia naquele local. Ofereci ajuda e, com o tempo, aprendi”, contou.



Rafael escolheu Cabo Frio por conta da qualidade da areia e movimentação na cidade. Suas obras demandam tempo para serem feitas, portanto, procura mantê-las o máximo possível. Para que continue em perfeito estado, é necessário regar e retocar diariamente, até que se deteriore totalmente.



O artista tem dois filhos pequenos, e sonha, ao lado da esposa, em ter sua casa própria. Além disso, ele mantém a família com o dinheiro que arrecada com sua arte. “É bem difícil, principalmente porque moramos de aluguel, e tem outras contas para pagar. Com a pandemia e o fechamento das praias, as coisas ficaram muito difíceis, ao ponto de ir ao sinal vender balas”, afirmou.



Diz ainda que seu maior desejo é receber mais apoio do município. “Tenho um sonho em que a prefeitura me apoie, pois é muito difícil não poder cobrar pelas fotos, já que tenho que manter minha família”, concluiu. Abaixo de sua obra, Rafael deixa uma placa com os dizeres “Com a minha arte, eu alegro sua família, e com a sua ajuda, alegro a minha”.

Publicidade