Lucas Mendes comanda o 'Manhattan Connection' - Reprodução TV

Lucas Mendes comanda o 'Manhattan Connection'Reprodução TV

Publicado 10/08/2021 19:15

Rio - O 'Manhattan Connection' desta quarta-feira (11) conversará com Leo Montesanto, fundador da Coffee Mais, e Marcelo Leite, jornalista e escritor. Sob o comando de Caio Blinder e Lucas Mendes, a atração vai ao ar a partir das 22h, na TV Cultura.

Em pauta na edição, o empresário Leo Montesanto fala sobre a produção de café no Brasil. Já Marcelo Leite comenta sobre seu novo livro, 'Psiconautas: viagens com a ciência psicodélica', e debate quanto ao uso de drogas, como LSD e psilocibina de cogumelos, no tratamento de doenças como a depressão.

Publicidade

A atração também conta com participação especial de Brian Winter editor-chefe da revista 'Americas Quarterly', e de Felipe Nunes, professor de Ciência Política na UFMG e diretor da Quaest.