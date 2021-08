Na tarde do último domingo (15), a Prefeitura do município confirmou quatro casos da variante Delta - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 17/08/2021 16:38

Cabo Frio, na Região dos Lagos, superou a marca de 13 mil casos confirmados de Covid-19 nesta terça-feira (17). A informação foi divulgada em boletim oficial pela Prefeitura Municipal nesta manhã. Foram quase mil casos da doença registrados em um período de um mês.



Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, 13.005 cabo-frienses já se infectaram com o vírus, sendo que 787 morreram por complicações do Coronavírus.



Em 4 de julho, quando a cidade ultrapassou os 12 mil infectados, o número de óbitos era de 667.



Ainda segundo o município, 1.830 pacientes seguem internados com a doença e 11.347 pessoas já foram curadas. Há ainda 27.903 casos suspeitos e 23 óbitos sob investigação.



VARIANTE DELTA

Na tarde do último domingo (15), a Prefeitura de Cabo Frio confirmou quatro casos da variante Delta, a B.1.617.2, do coronavírus na cidade.



Além disso, também foram identificados 21 casos da variante Gamma, a P.1, e um caso da Alfa, a B.1.1.7, nos moradores da cidade.