Publicado 20/08/2021 19:40 | Atualizado 20/08/2021 19:41

Agentes da Delegacia de Polícia Interestadual (Polinter) prenderam nesta sexta-feira, em Nova Iguaçu, um casal condenado por aplicar um golpe de mais de R$ 200 mil em uma idosa, já falecida. O acusado, Fernando José Marques, era filho da própria vítima e cometeu o crime junto com a esposa. Eles estavam foragidos e agora vão cumprir a pena de sete anos de prisão.

De acordo com a polícia, Fernando não tinha proximidade com a mãe, mas ao descobrir que a mesma passava por problemas de saúde a procurou e a convidou para morar com ele e sua esposa, Edejane Xavier. Com a idosa em casa, ele a induziu para que assinasse uma procuração passando para o filho a administração de seus bens.

Além disso, o criminoso causou mais prejuízo com compras e empréstimos realizados em nome da idosa e tomou para si a aposentadoria da mesma. A vítima, por sua vez, vivia em condições precárias e faleceu alguns meses depois devido à falta de cuidados de saúde.

Denunciados, eles foram julgados por crimes previstos no Estatuto do Idoso e condenados a sete anos de prisão cada um por apropriação ou desvio de bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso e indução de pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente.