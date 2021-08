Agência móvel da Light realizou atendimentos de rua em Nova Iguaçu, neste sábado. - Divulgação.

Publicado 21/08/2021 19:52

Para facilitar o contato e atendimento dos moradores de Nova Iguaçu, a Light esteve realizando atendimentos neste sábado por meio de sua agência móvel. O local ocorrido foi a Rua Comendador Alberto Rodrigues, Nº 298, no bairro Jardim Tropical. A operação serviu para atender demandas dos habitantes e diminuir a circulação de pessoas nas agências, evitando assim aglomerações e facilitando acesso aos serviços do órgão.

Os beneficiados pela ação puderam realizar serviços como análise de contas, parcelamento de débitos, troca de titularidade, encerramento de contrato, segunda via de contas, ligação nova, cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outros.

De acordo com a concessionária, outras atividades de cunho social também serão realizadas como a troca de lâmpadas, ações educativas, orientações sobre o uso da energia elétrica com segurança e dicas de economia de energia aos moradores. A Light pretende repetir a ação em outras oportunidades, para assim ajudar a reduzir a circulação de pessoas nos tempos de pandemia e aumento do contágio devido à variante Delta da covid-19.