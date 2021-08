CIEE/ Rio está com vagas abertas para jovens de Nova Iguaçu nesta semana. - Reprodução

CIEE/ Rio está com vagas abertas para jovens de Nova Iguaçu nesta semana.Reprodução

Publicado 23/08/2021 19:07

Jovens de Nova Iguaçu em busca de uma oportunidade de entrada no mercado de trabalho tem ótimas oportunidades nesta semana. O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE/Rio) tem oportunidades no programa Jovem Aprendiz e também para estágios. Os interessados devem acessar o site da instituição e buscar a vaga de seu interesse.

A abertura de novas vagas marca uma retomada de contratação de aprendizes pelas empresas após uma retração durante a maior parte do período de pandemia. De acordo com dados do CIEE, o número de contratações nos seis primeiros meses deste ano aumentou 13,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Já os contratos de aprendizes cresceram 51,6% no mesmo período.

Criada há 21 anos, a lei do Jovem Aprendiz determina que médias e grandes empresas reservem parte das vagas para jovens entre 14 e 24 anos para estimular a entrada de jovens no mercado de trabalho após a conclusão dos estudos. Os beneficiados possuem todos os direitos trabalhistas e previdenciários previstos na legislação.

Confira abaixo as vagas disponíveis em Nova Iguaçu:

Administração (43), Contabilidade (2), Comunicação Social (3), Direito (22), Educação (2), Engenharia (7), Informática (1), Saúde (2), Marketing (4) e Relações Internacionais (1).