Homem suspeito de roubar motorista de aplicativo foi preso por policiais da 58ª DP. - Divulgação?PCERJ.

Homem suspeito de roubar motorista de aplicativo foi preso por policiais da 58ª DP.Divulgação?PCERJ.

Publicado 21/08/2021 21:26

Um adolescente foi apreendido por policiais civis da 58ª DP (Posse) por fato análogo ao crime de roubo. O jovem, de acordo com as investigações, participou do assalto a um veículo, no dia 16 de novembro do ano passado, no bairro Ambaí, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O adolescente foi localizado e apreendido no município de Queimados. Levado para delegacia, ele foi encaminhado, em seguida, ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase).