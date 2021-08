Empresa oferece vagas de emprego em Saquarema - Divulgação

Publicado 18/08/2021 16:45

SAQUAREMA – Após arrematar os blocos 1 e 4 do leilão da Cedae, a empresa Águas do Rio anunciou nesta quarta-feira (18), que abrirá cerca de cinco mil postos de trabalho no Estado do Rio de Janeiro.

A empresa fará a gestão do saneamento de 27 cidades fluminenses. Na Região dos Lagos, a gestão será na cidade de Saquarema, mais precisamente no 3° Distrito, em Sampaio Corrêa.

Segundo a companhia, as inscrições para o processo seletivo já estão abertas e as cinco mil vagas serão preenchidas até o mês de dezembro.

Há vagas para profissionais com diferentes níveis de escolaridade, desde o nível fundamental até ensino superior completo. Os profissionais selecionados ocuparão diversas funções e postos de atuação, com vagas para jovens aprendizes, técnicos e gerentes. O regime de contratação é com carteira assinada, além disso, a empresa paga benefícios como plano de saúde, vale-alimentação e vale-transporte, entre outros. O valor dos salários varia de acordo com o cargo, a função e a carga horária.

Confira as vagas oferecidas:

- Operadores de sistema de esgotamento

- Agentes de saneamento e comercial (leitura e vistoria)

- Gerentes

- Motoristas e mecânicos

- Supervisores de loja comerciais, de estação de tratamento de esgoto, eletromecânica, manutenção e operações

- Programadores de serviços

- Advogados

- Analistas administrativo, de recursos humanos, eletroeletrônico, de sistemas e de medição e contrato

- Assistentes administrativos, comerciais e de responsabilidade social

- Auxiliares administrativos

- Coordenadores administrativos, comerciais, de comunicação, de laboratório, de planejamento, de processos de risco, de responsabilidade social, de segurança, de serviços e de operação e distribuição

- Jovens aprendizes

Os interessados devem entrar no site da empresa e clicar em "Carreiras", para ter acesso ao material sobre a companhia e inserir seus dados.