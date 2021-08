Prefeitura Municipal de Saquarema - Divulgação

Publicado 18/08/2021 15:31

SAQUAREMA - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, anunciou a superação da marca dos 2000 alvarás on-line emitidos no município. Em vigor desde 20 de abril de 2018, o sistema de emissão digital de alvarás agilizou o processo de formalização das empresas no município.



Criado em parceria com o SEBRAE e a JUCERJA, o alvará on-line é voltado, principalmente, aos empreendedores de baixo risco de Saquarema interessados legalizar suas empresas. O acompanhamento dos trâmites também pode ser feito pela internet.



De acordo com a Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, em média, os processos são concluídos de três a quatro dias, de forma simplificada, desde que o interessado reúna todos os documentos necessários e pague as taxas dentro dos prazos. O trâmite é realizado por meio do Sistema de Registro Integrado (Regin) da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), que visa desburocratizar a abertura de empresas, integrando os órgãos envolvidos, dentre eles, a Prefeitura de Saquarema, a própria Junta Comercial, a Receita Federal e a Secretaria de Estado de Fazenda.