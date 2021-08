Parte de teto de supermercado desaba em Saquarema - Divulgação

Publicado 17/08/2021 12:41

SAQUAREMA – Após um temporal atingir a cidade de Saquarema, na noite desta segunda-feira (16), parte do telhado de um supermercado desabou com a força da chuva.O caso aconteceu no Supermarket, que fica na Rodovia Amaral Peixoto, em Bacaxá. Segundo informações, o mercado passa por obras e, uma parte do telhado que fica na área externa, cedeu. Ninguém se feriu.