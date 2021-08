Saquarema é o município com a vacinação mais adiantada na Região dos Lagos - Divulgação

Publicado 16/08/2021 17:08

SAQUAREMA – Com o calendário de vacinação contra a covid-19 mais adiantado da Região dos Lagos, a Prefeitura de Saquarema informou que nesta terça-feira (17), vai vacinar moradores com 18 anos.



A vacinação em Saquarema acontece no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem Estar, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 09h às 16hs. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade, cartão do SUS e comprovante de residência.



Sem data de repescagem



De acordo com a prefeitura de Saquarema, o município não estipulou uma data para a repescagem na vacinação. Com isso, os moradores maiores de 18 anos que não conseguiram se vacinar, podem procurar um dos postos de vacinação em qualquer dia para receber o imunizante.

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou que 73% da população de Saquarema, com mais de 18 anos já recebeu a primeira dose e mais de 38% da população recebeu as duas doses do imunizante contra o coronavírus.