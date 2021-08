Saquarema tem tempo nublado - Reprodução internet

Saquarema tem tempo nubladoReprodução internet

Publicado 16/08/2021 16:39

SAQUAREMA - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas para a cidade de Saquarema, na Região dos Lagos, válido até as 11h desta terça-feira (17).

Segundo o alerta, a previsão é de que chova entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O instituto alerta as pessoas que, em caso de rajadas de ventos, não se abriguem debaixo de árvores e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, é indicado que aparelhos elétricos e quadros de energia sejam desligados.

Mais informações podem ser obtidas com a Defesa Civil, por meio do número 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.