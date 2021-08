Saquarema adianta calendário de vacinação contra covid-19 - Reuters/Imago Imagens/Direitos reservados

Publicado 15/08/2021 06:00

SAQUAREMA - Com a chegada de novas doses, a cidade de Saquarema, na Região dos Lagos, poderá continuar com sua campanha de vacinação na próxima semana. A previsão é de que na segunda-feira (16), homens e mulheres de 19 anos sejam vacinados no município.

Os dois pontos de imunização contra a covid-19 funcionam no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem Estar, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 09 às 16hs.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, quase 73% da população de Saquarema com mais de 18 anos já recebeu a primeira dose e mais de 38% da população recebeu as duas doses do imunizante contra o coronavírus.