Sampaio Corrêa faz peneira em SaquaremaDIVULGAÇÃO

Publicado 13/08/2021 21:23

SAQUAREMA - O Sampaio Corrêa F.E. divulgou que neste sábado (14/08), no CT NINHO DO GALO, no Tingui, fará peneira única para atletas de futebol de base:

Segundo informações, das 8h às 12h a peneira será para garotos nascidos em 2006 e 2007 para a categoria SUB-15.

Em seguida, das 14h às 17h será a vez dos atletas nascidos em 2004 e 2005 para a categoria SUB-17.

Os atletas que quiserem participar deverão levar xerox de Certidão de Nascimento, RG, comprovante de residência e atestado médico. Necessário também levar meias azuis e short azul.

O Sampaio informou que quem já jogou no clube não precisa fazer peneira, basta trazer no dia os documentos e um novo atestado médico.

O campeonato carioca começará no próximo dia 28 de agosto.