Animais de Saquarema serão vacinados contra raiva - DIVULGAÇÃO

Publicado 13/08/2021 20:43

SAQUAREMA – A partir da próxima terça-feira (17), a Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema vai iniciar a Campanha de Vacinação Antirrábica no município. A edição de 2021 contará com imunizações em postos volantes, durante os próximos meses, em diversos pontos da cidade.

O primeiro local de vacinação será a Praça do Coração, no Centro de Saquarema. O posto volante imunizará os pets dos moradores que buscarem atendimento das 09 às 14 horas.

A vacina antirrábica é destinada para cães e gatos a partir de 3 meses de idade. Aconselha-se não vacinar fêmeas grávidas (pois o estresse pode ocasionar o aborto), em período de cio ou amamentando. Além disso, não devem ser vacinados animais prostrados ou com diarreia, animais com infestação de carrapatos ou pulgas ou bichos que estejam tomando antibiótico.

Animais levados por menores de idade não poderão ser vacinados pelas equipes de saúde. Por conta da pandemia do Covid-19, só serão imunizados os animais cujos donos ou tutores estejam com máscaras de proteção facial. É obrigatório que o cachorro esteja com focinheira e coleira e os gatos sendo transportados em bolsas pet.

A raiva é uma doença incurável e fatal em 100% dos casos, que pode acometer qualquer animal mamífero, incluindo o ser humano. A vacina é a única prevenção para essa enfermidade, portanto, para evitar esse problema, não deixe de vacinar o seu pet.

Em 2020, a Prefeitura de Saquarema imunizou cerca de 15.565 animais em todo o município, sendo 12.459 cães e 3.106 gatos.