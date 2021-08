Gosto de Agosto acontece em Saquarema - DIVULGAÇÃO

Gosto de Agosto acontece em Saquarema

Publicado 13/08/2021 20:36

SAQUAREMA – Vai até o dia 29 de agosto a 14ª Edição do Festival Gastronômico de Saquarema “O Gosto de Agosto - Sabores de Todas as Culturas”.

O evento que já se tornou tradicional na cidade, sempre nesta deliciosa atmosfera do inverno, este ano conta com a participação de 20 dos melhores restaurantes da cidade, localizados em vários bairros.

Segundo a organização, o evento vem defender as raízes da cultura gastronômica com o intuito de divulgar a rica culinária de Saquarema com seus chefes, brasileiros de várias regiões e estrangeiros de várias nacionalidades, que escolheram a nossa cidade para morar e trabalhar.

O festival acontece, principalmente, nos finais de semana, atraindo turistas e moradores para os restaurantes participantes que, apresentam menus temáticos a preços populares, com "Entrada" a partir de R$19,00, "Prato Principal" a partir de R$25,00 e "Sobremesa" a partir de R$9,00. Estas ações fortalecem o slogan “O Gosto de Agosto - Sabores de Todas as Culturas".

Participam do festival os seguintes restaurantes: Aloha Sushi, Pit Stop, SaquaSuco, Perfetto Restaurante, Casa Rosário, El Jeff, Senorita Empanada, Casa da Praia, Restaurante Esquina da Praia, Casa do Surf, O Veleiro, Botelhos Burguer, Good Bar, Restaurante Pérola da Lagoa, Batata Recheada do França, Go Sushi, Pizza da Praia, Quiosque João e Maria, Itaúna Café e Le Bistrô Restaurante.

Campanha de doações

Durante a 14ª edição, está sendo realizada uma campanha de doações, a fim de ajudar as instituições LACES (Lar das Crianças Especiais de Saquarema) e a Fundação Pestalozzi de Saquarema. Funciona assim: O cliente que for a um dos restaurantes participantes levando 1kg de alimento não perecível, agasalho ou cobertor participará dos sorteios semanais de brindes exclusivos do Festival.



A Organização do evento é da empresa Ourik Produções e do empresário Júnior Imbiriba. O patrocínio do Hotel Aconchego da Vila, localizado em frente ao mar na praia da Vil; da Cerveja Enseada, produzida pela Cervejaria Lagos de Saquarema; e do premiado vinho português Cabriz, o melhor da Região do Dão em Portugal, distribuído no Brasil pela empresa PHD Wines, localizada no Rio de Janeiro.

O apoio é da InterTV (afiliada da TV Globo na Região dos Lagos), com chamadas televisivas; do SEBRAE; do Convention & Visitors Bureau; e da Prefeitura de Saquarema. E o copatrocínio da Supra Alimentos, da Sumicity Internet, do Gomes Supermercados, da Lulemar Materiais de Construção, do Azeite Beira Alta, da Distribuidora AtacaBom e da Dra. Fernanda Dias (Cirurgiã Dentista que te faz comer sorrindo as delícias do Festival).