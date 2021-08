Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos Lagos - Divulgação

Publicado 25/08/2021 11:23

SAQUAREMA – Na tarde desta terça-feira (24), duas pessoas foram assaltadas em plena luz do dia em Saquarema, na Região dos Lagos.

O caso aconteceu por volta das 14h, na Ponte do Girau que fica no bairro do Jardim. Segundo informações, um homem e uma mulher foram assaltados por um homem que estava em uma moto.

A primeira vítima caminhava na ponte quando foi abordado pelo ladrão. Ele levou o telefone e agrediu a vítima com uma coronhada no rosto. Em seguida, na mesma ponte, o homem roubou uma mulher. Ela teve sua bolsa e todos os documentos levados pelo ladrão.

As duas vítimas registraram ocorrência na 124ª DP, no Centro de Saquarema.