Caio amorim em TóquioReprodução internet

Publicado 24/08/2021 20:04

SAQUAREMA- Na noite desta terça-feira (24) o atleta de Saquarema, Caio Amorim fará sua estreia nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, no Japão.

Nascido e criado em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, o atleta de 28 anos tem má-formação congênita nos membros inferiores e começou a nadar aos 5 anos por recomendação médica, em uma academia no bairro do Porto da Roça.

Hoje o atleta competirá na eliminatória dos 100m livre masculino e sua primeira prova será às 23h25, pelo horário de Brasília.