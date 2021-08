Motorista perdeu o controle e bateu em muro em Saquarema - Reprodução redes sociais

Publicado 23/08/2021 19:41

SAQUAREMA – Na noite deste domingo (22), dois carros se envolveram em um acidente em Saquarema, na Região dos Lagos.

O caso aconteceu na Avenida Ministro Salgado Filho, no bairro de Barra Nova, quando a motorista de um dos veículos após colidir com outro carro na faixa contrária, perdeu o controle do carro e bateu em um muro ao tentar voltar para a faixa correta.

Segundo informações, ao colidir com o muro, a motorista ficou presa no veículo. Os Bombeiros foram acionados e conseguiram retirar a mulher das ferragens. Ela foi encaminhada ao Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, e seu estado de saúde é bom.