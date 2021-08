Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica em Saquarema - @FERREIRAMARCOSFOTO___

Publicado 23/08/2021 19:31 | Atualizado 23/08/2021 20:10

SAQUAREMA – A Prefeitura de Saquarema divulgou as datas da campanha de vacinação contra raiva no município. De acordo com o anunciado, nesta terça-feira (24), o posto volante de vacinação antirrábica estará no bairro São Geraldo.