Creci-RJ promove Simpósio On-line no Dia do Corretor de ImóveisDivulgação

Publicado 23/08/2021 19:49 | Atualizado 23/08/2021 20:30

SAQUAREMA – Os corretores de imóveis de Saquarema poderão participar do II Simpósio On-line com o tema “O corretor de imóveis como agente de segurança nas transações imobiliárias”. O evento acontecerá nesta sexta-feira (27) quando é comemorado o Dia do Corretor de imóveis. O evento será totalmente online e a transmissão terá início às 15h pelo canal da TV Creci Rio no Youtube.



Em sua segunda edição, o Simpósio On-line será voltado para o aprimoramento do corretor de imóveis, destacando o papel desse profissional em transmitir segurança para a sociedade nas negociações imobiliárias. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas antecipadamente através do site: creci-rj.gov.br Em sua segunda edição, o Simpósio On-line será voltado para o aprimoramento do corretor de imóveis, destacando o papel desse profissional em transmitir segurança para a sociedade nas negociações imobiliárias.

O simpósio contará com três palestras com a presença de profissionais experientes e de referência da área. Os participantes do evento que assinarem a lista de presença virtual terão direito ao certificado de participação do evento.



- Proporcionar aos corretores de imóveis o melhor em conteúdo e informação é o nosso objetivo no Creci-RJ. Acreditamos que o conhecimento e a qualificação são a chave para o sucesso. Temos também o compromisso e o dever de realçar para a sociedade o papel fundamental que esse profissional tem para a segurança das negociações imobiliárias e o quanto o setor é relevante para a economia do nosso país – destaca o presidente do Creci-RJ, Manoel da Silveira Maia.