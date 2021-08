Meninas da Seleção de Vôlei treinam em Saquarema - Reprodução internet

Meninas da Seleção de Vôlei treinam em SaquaremaReprodução internet

Publicado 24/08/2021 19:42

SAQUAREMA – Após a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei se apresentou nesta segunda-feira (23), no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema, na Região dos Lagos.

Convocadas pelo técnico José Roberto Guimarães, as atletas iniciaram o treinamento visando o Campeonato Sul-Americano, que acontece entre os dias 15 e 19 de setembro, na cidade de Barrancabermeja, na Colômbia.

Além do Brasil, equipes da Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela participarão do torneio. A equipe campeã e a vice garantem vaga no Mundial de 2022, que será disputado na Holanda e na Polônia

O técnico manteve a base da equipe que conquistou a prata no Japão e foram convocadas as levantadoras Macris e Roberta; as opostas Rosamaria e Lorenne; as ponteiras Gabi, Natália, Ana Cristina e Kasiely, as centrais Carol Gattaz, Gattaz, Bia e Mayany e as líberos Nyeme e Natinha. As ausências foram Tandara, que está afastada para se defender do caso de doping, além de Fernanda Garay e Camila Brait, que se aposentaram da Seleção.