Prefeitura de Saquarema retoma vacinação contra covidDivulgação

Publicado 23/08/2021 20:05

SAQUAREMA – Seguindo o calendário de vacinação elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Saquarema, na Região dos Lagos irá vacinar nesta terça-feira (24), adolescentes de 16 anos sem comorbidades.

A vacinação em Saquarema acontece no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça, e na Praça do Bem-Estar, no Centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h. Para receber o imunizante é necessário apresentar um documento com foto que comprove a identidade, além do cartão do SUS ou CPF.

Já a aplicação de segunda dose segue conforme agendado no cartão de vacinação, sempre das 13h às 16h.