Boavista vence e chega ao G4Redes Sociais

Publicado 23/08/2021 19:39

SAQUAREMA – Neste domingo (22), jogando fora de casa, o Boavista venceu de virada o Madureira por 2 a 1. A partida aconteceu no estádio Conselheiro Galvão e foi válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

Com a vitória, o Verdão de Saquarema conquista a quarta posição com 15 pontos e entra no G4.

Na próxima rodada, o Boavista recebe no próximo sábado (28), às 15h, no estádio Elcyr Resende, em Saquarema-RJ, a equipe paulista do Santo André.