Moradora de Saquarema, Jéssica Gomes, de 18 anos, foi vacinada nesta terça-feira.Divulgação

Publicado 21/08/2021 17:53

SAQUAREMA – Após concluir a vacinação em maiores de 18 anos e nos adolescentes de 17 a 12 anos com comorbidades, e com a chegada de novas doses da vacina, a Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema anunciou que começará a imunização dos adolescentes sem comorbidades do município.

Nesta sexta-feira (20), a cidade recebeu da Secretaria de Estado de Saúde, 4222 doses, sendo 1892 direcionadas para primeira dose D1 e 2330 são para uso da segunda dose D2. Com isso, a partir desta segunda-feira (23), os adolescentes de 17 anos sem comorbidades serão vacinados.

Os postos de vacinação em Saquarema funcionam no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem-Estar, no Centro de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h. Necessário apresentar um documento com foto que comprove a identidade, além do cartão do SUS ou CPF.

Já a aplicação de segunda dose segue conforme agendado no cartão de vacinação, sempre das 13h às 16h.