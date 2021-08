Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos Lagos - Divulgação

Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos LagosDivulgação

Publicado 21/08/2021 18:04

SAQUAREMA – Uma quadrilha foi presa pela Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) nesta sexta-feira (20), em Saquarema, na Região dos Lagos.

O caso aconteceu na Rodovia Amaral Peixoto, no bairro Alvorada, quando uma equipe do BPRv da Serra do Mato Grosso realizava um patrulhamento de rotina e um veículo que seguia sentido Saquarema, chamou a atenção dos agentes.

Os policiais solicitaram a parada do carro, mas o motorista ignorou a solicitação e fugiu, iniciando uma perseguição. Os policiais conseguiram alcançar o veículo e, durante a abordagem realizaram uma consulta ao sistema do Portal da PMERJ onde foi constatado que se tratava de um carro roubado.

A quadrilha foi presa em flagrante e o caso foi registrado na 124ªDP, no centro de Saquarema.