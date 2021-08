Posto volante de vacinação foi montando na Praça do Coração - @FERREIRAMARCOSFOTO___

SAQUAREMA – Nesta terça-feira (17), a cidade de Saquarema iniciou a Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o primeiro dia de vacinação rendeu bons resultados ao município.



O posto volante de vacinação foi montado na Praça do Coração, próximo à escadaria da Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazareth, no centro da cidade, e os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e da Defesa Civil imunizaram cerca de 648 animais, sendo 513 cães e 135 gatos.

De acordo com a Secretaria, todos os protocolos de saúde, tais como o uso de máscaras e o distanciamento social foram obedecidos pelos profissionais e pela população. Dos 648 pets imunizados,O próximo bairro a receber o posto volante é o. As equipes de vacinação estarão na sede da Guarda Civil Municipal no dia 24/08, das 09 às 14 horas.

Na semana seguinte, dia 31/08, no mesmo horário, o posto estará na Escola Ismênia, em, para realizar a imunização dos animais da região. É obrigatório que os cachorros estejam com focinheira e coleira, os gatos transportados em bolsas pet e que os animais sejam conduzidos por pessoas maiores de 18 anos.A vacina antirrábica é destinada para cães e gatos a partir de 3 meses de idade. Aconselha-se não vacinar fêmeas grávidas (pois o estresse pode ocasionar o aborto), em período de cio ou amamentando. Além disso, não devem ser vacinados animais prostrados ou com diarreia, animais com infestação de carrapatos ou pulgas ou bichos que estejam tomando antibiótico. A raiva é uma doença incurável e fatal em 100% dos casos, que pode acometer qualquer animal mamífero, incluindo o ser humano. A vacina é a única prevenção para essa enfermidade.