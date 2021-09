Cinema drive-in em Saquarema - Divulgação

Publicado 02/09/2021 16:31 | Atualizado 02/09/2021 20:11

SAQUAREMA – Começou hoje (2) e vai até sábado (4), a primeira edição do festival de cinema drive-in, o Fest Cine Saquá, em Saquarema, na Região dos Lagos. As sessões acontecem a partir das 18h30, na Praça do Coração, no Centro.

O evento é a parte final do festival que foi realizado on-line, de 20 a 27 de março, com a exibição de curtas e longas metragens nacionais e estrangeiros, e teve esta etapa adiada por conta da pandemia de Covid-19.



Os filmes são projetados em um telão inflável, de 11x6,5m, e a praça está devidamente cercada, com acesso facultado somente a veículos de passeio não conversíveis. O áudio dos filmes é transmitido via rádio do carro, em frequência informada por ocasião do ingresso.



A capacidade do cine drive-in é para 32 automóveis e o acesso se dá por ordem de chegada. Não há reservas. O evento, com entrada gratuita, obedece, rigorosamente, às regras de combate à pandemia do coronavírus, oferecendo distanciamento social e equipamentos de higiene pessoal aos participantes.



A programação



Dia 02/09/2021 - 5ª-feira

18h30 - Mostra Local – Melhor Trilha Sonora: “Sergei”, de Eduardo Souza, 50min e 32seg, Saquarema, RJ/ Brasil.

18h50 - Mostra Competitiva – Melhor Trilha Sonora: “A Onda da Vida”, de José Augusto Muleta, Raphael Gasparini, 74min, RJ/ Brasil.

20h - Mostra Longa Hors Concours: “Fabio Fabuloso”, de Antonio Ricardo, Ricardo Bocão e Pedro Cesar, de 62min e 40seg, ano 2004, RJ/ Brasil.



Dia 03/09/2021 - 6ª-feira

18h30- Mostra Local – Melhor Direção: “Raízes”, de Amanda Braga, Bruna Eiras, Ana Luiza Macedo e Igor Matos; 7min, Saquarema, RJ/ Brasil.

18h50 - Mostra Competitiva – Melhor Direção: “La Estrella”, de Francisco Martin, 65min, Argentina.

20h - Mostra Hors Concours: “Som, Sol & Surf - Saquarema”, de Hélio Pitanga, 84min, ano 2018, RJ/ Brasil.



Dia 04/09/2021 - sábado

18h30 - Mostra Local – Melhor Filme: “Sopro de Vida”, de Tiago Maviero, 14min e 51seg, Rio das Ostras, RJ/ Brasil.

18h50 - Mostra Competitiva – Melhor Filme: “Arpoador, Praia e Democracia”, de Helio Pitanga e Hamsa Wood, 80min, RJ/ Brasil.