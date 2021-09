Centro de capacitação de Saquarema abre vagas para curso de Excel - Divulgação

Publicado 01/09/2021 19:38

SAQUAREMA - O Centro de Capacitação Vinicius Vidal França em Saquarema está com 15 vagas para o curso de Excel Básico. As vagas disponíveis são oriundas de pessoas que desistiram na primeira chamada.

A duração do curso é de 9 dias úteis. Para se inscrever, é necessário ter, no mínimo, 16 anos e o 9° ano do Ensino Fundamental. A matrícula deverá ser efetuada nesta quinta-feira (02) e já iniciar o curso no mesmo dia, das 13h às 17h.

Para a matrícula, é necessário apresentar um documento de Identificação (RG ou CNH ou Certidão), CPF, Comprovante de Residência, 2 Fotos 3x4 e Comprovante de Escolaridade. Os alunos menores de idade, devem comparecer com o responsável e ele estar com documento de identificação (RG ou CNH ou Certidão).

O critério de seleção das vagas será ordem de chegada para matrícula, que acontecerá presencialmente no Centro de Capacitação Vinicius Vidal França, que fica na Rua Tia Mello, 25, no bairro São Geraldo (antigo Padre Manuel), a partir das 8h.