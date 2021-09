Campanha Nacional de Multivacinação - Divulgação/Cláudio Pacheco

Publicado 01/09/2021 10:34

SAQUAREMA – Com a chegada de novas doses da vacina Pfizer, única liberada pela Anvisa para vacinar os adolescentes, a Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou nesta terça-feira (31), que vacinará meninos e meninas de 13 anos contra a Covid-19 nesta quarta (01).

A vacinação em Saquarema acontece no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça, e na Praça do Bem-Estar, no Centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h. Para receber o imunizante é necessário apresentar um documento com foto que comprove a identidade, além do cartão do SUS ou CPF.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a repescagem, para maiores de 18 anos e a aplicação de segunda dose também estão sendo feitas no município. Os moradores maiores de 18 anos que não conseguiram se vacinar, podem procurar um dos postos de vacinação em qualquer dia para receber o imunizante contra a covid-19. Já a vacinação com a segunda dose ocorre nesses mesmos locais, na data agendada no cartão de vacinação, das 13h às 16h.