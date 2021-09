Saquarema apresenta baixo risco de transmissão da Covid-19 - divulgação

Publicado 31/08/2021 15:44

SAQUAREMA – O mapa de risco do coronavírus, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, apontou que, segundo os indicadores epidemiológicos, a cidade de Saquarema, na Região dos Lagos está com baixo risco de transmissão da covid-19.



O mapa também mostrou que o estado do Rio de Janeiro teve redução de 11% no número de óbitos provocados pela doença e um aumento de 6% nas internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG).



A análise compara as semanas epidemiológicas 32 (de 08 agosto a 14 de agosto) e 30 (25 de julho a 31 de julho) de 2021.



Mesmo com a pontuação (5), relativamente baixa, Saquarema segue com a campanha de vacinação. O município é um dos mais avançados, já vacinando adolescentes de 13 anos.



Confira o mapa abaixo:

