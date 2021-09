Posto da Guarda Municipal na Praça de Bacaxá é reativado - Divulgação

Publicado 31/08/2021 15:20

SAQUAREMA - O Posto da Guarda Civil Municipal que fica na Praça Santo Antônio, no bairro de Bacaxá, em Saquarema foi reativado nesta semana.

De acordo com informações, o posto irá funcionar com o apoio da Polícia Militar através do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS).

Com a reativação da unidade, as fiscalizações e o combate ao crime serão intensificados no município. Além de Bacaxá, bairros vizinhos também serão beneficiados com o retorno do posto.