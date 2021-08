Pesquisadores da USP apresentarão, nesta quinta, os resultados preliminares de uma nova vacina contra a covid-19 - Divulgação

Publicado 30/08/2021 21:45

SAQUAREMA - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, comunicou na noite desta segunda-feira (30) que irá suspender temporariamente a vacinação de adolescentes no município.

De acordo com o comunicado, a decisão foi tomada devido ao término de doses da Pfizer, única liberada pela Anvisa para vacinar essa faixa-etária. No entanto, a campanha continuará normalmente para adultos acima de 18 anos que ainda não foram vacinados.

A previsão é de que haja nova entrega de vacinas da Pfizer ainda nesta semana.

A vacinação em Saquarema acontece no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça, e na Praça do Bem-Estar, no Centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h.