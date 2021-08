Nova iluminação de Led da Igreja Nossa Senhora de Nazareth, em Saquarema - Divulgação

Nova iluminação de Led da Igreja Nossa Senhora de Nazareth, em SaquaremaDivulgação

Publicado 30/08/2021 21:22 | Atualizado 30/08/2021 21:22

SAQUAREMA - A Igreja de Nossa Senhora de Nazareth, um dos mais conceituados pontos turísticos da cidade de Saquarema, na Região dos Lagos, acaba de ganhar uma nova iluminação capaz de valorizar sua bela arquitetura.



O efeito decorrente dos 21 refletores de LED, com potência de 200 watts cada e capazes de gerar cores variadas, tem tudo para ser mais um atrativo para os visitantes e motivo de orgulho para os moradores. A instalação foi concluída na última sexta-feira (27), pela Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos.

Nova iluminação de Led da Igreja Nossa Senhora de Nazareth, em Saquarema Divulgação



A implantação da nova iluminação coincide com a programação dos festejos do tradicional Círio de Nazareth de Saquarema, que é o mais antigo do Brasil. Este ano a celebração acontece do dia 30 de agosto até o dia 08 de setembro, com a realização de novenas, carreatas e missas, estas restritas a um público de até 50 pessoas, por conta da pandemia.

A implantação da nova iluminação coincide com a programação dos festejos do tradicional Círio de Nazareth de Saquarema, que é o mais antigo do Brasil. Este ano a celebração acontece do dia 30 de agosto até o dia 08 de setembro, com a realização de novenas, carreatas e missas, estas restritas a um público de até 50 pessoas, por conta da pandemia.

A igreja

Localizada no outeiro, entre a praia de Itaúna e a antiga Praia Barra Nova, a Igreja de Nossa Senhora de Nazareth teve origem em torno de 1660, quando Manoel Aguillar Moreira e sua mulher Catarina mandaram erigir, debruçada sobre a orla da lagoa de Saquarema, uma capela para os moradores da localidade. Após 15 anos, o prédio foi ampliado e por volta de 1820 foi construída, sobre os alicerces da antiga capela, a igreja como hoje conhecemos. De planta simples, o templo é tido como o primeiro construído no país em homenagem à Santa, possui nave única com a capela-mor ao fundo e um corredor lateral junto à torre sineira. Atrás do monumento fica o cemitério.



As igrejas dedicadas à Nossa Senhora de Nazareth se localizam sobre rochedos, sempre à beira-mar, e podem ser avistadas de grandes distâncias, mar adentro, uma vez que o culto à Santa está ligado à proteção de navegantes e pescadores.



A devoção nasceu em Portugal, na localidade de pescadores denominada Nazaré, em homenagem à cidade de nascimento da Virgem. Coincidência ou não, Saquarema e Nazaré têm em comum, além da igreja sob esta invocação de Nossa Senhora, o culto também ao mar e às ondas perfeitas.



Por sua relevância para a história e cultura do Estado do Rio de Janeiro, o conjunto arquitetônico da Igreja de Nossa Senhora de Nazareth foi tombado pelo INEPAC - Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, em 14 de agosto de 2001.