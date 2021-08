Material encontrado com os traficantes - Divulgação

Publicado 29/08/2021 19:15

SAQUAREMA – Após investigação do serviço reservado, policiais militares prenderam dois traficantes em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, um homem foi visto pulando o muro de uma residência, no bairro do Guarani. Os agentes foram acionados e, ao chegarem no local, encontraram os homens com 37 gramas de cocaína, 237 gramas de maconha, 1 balança de precisão e 4 celulares.

Os dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados para a 124ª DP, no Centro de Saquarema.