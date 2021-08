Ação da PM e da Guarda Municipal termina com baile funk clandestino em Saquarema - Divulgação

Publicado 29/08/2021 18:40

SAQUAREMA – Na madruga deste domingo (29), equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal estiveram no Centro de Saquarema e acabaram com um baile Funk clandestino.

Segundo informações, dezenas de carros e motos estavam reunidos na Praia da Vila. Os carros estavam com o som acima do permitido por lei, além disso, os jovens promoviam aglomeração no local.

Os agentes foram até o local e dispersaram as pessoas, além disso, multas foram aplicadas nos carros e motos. A ação também contou com o apoio de um reboque.