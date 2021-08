Publicado 28/08/2021 13:39

SAQUAREMA – A Polícia Civil de Saquarema informou que está investigando o assassinato de Gilcinei dos Santos, de 33 anos, nesta quinta-feira (26), no bairro de Vilatur.



De acordo com a polícia, o motivo do homicídio pode ter sido o atraso em uma construção. A investigação continua em andamento e o suspeito segue foragido.