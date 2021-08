Moto roubada em São Paulo é encontrada em Saquarema - Divulgação

Publicado 28/08/2021 13:23

SAQUAREMA – Durante um patrulhamento de rotina, a Polícia Militar de Saquarema conseguiu recuperar uma moto roubada, nesta sexta-feira (27).

Segundo informações, o caso aconteceu na Rua Nossa Senhora Lourdes, no bairro Parque Shuan, quando os policiais abordaram um homem que pilotava uma motocicleta sem placa. Os agentes solicitaram a documentação da moto e o homem apresentou apenas um documento equivalente a uma nota fiscal.

No documento, os policiais conseguiram identificar a placa do veículo, e, ao realizarem a verificação, ficou constatado que a motocicleta havia sido roubada no dia 13 de agosto, na cidade de Osasco, em São Paulo.

O homem foi encaminhado para a 124ª, em Saquarema. Ele foi enquadrado no art.180 do CP (receptação culposa), ouvido e liberado.