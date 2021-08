Boavista perde para o Americano pela Copa Rio - Divulgação

Boavista perde para o Americano pela Copa RioDivulgação

Publicado 26/08/2021 18:39

SAQUAREMA – O Boavista não se saiu bem contra o Americano nesta quarta-feira (25) em Saquarema, na Região dos Lagos. Jogando pelas oitavas de final da Copa Rio, o Verdão de Saquarema perdeu o jogo de ida por 2 a 1.

A partida aconteceu no Estádio Antônio Ferreira de Medeiros e Di Maria marcou o primeiro gol aos 10 minutos do primeiro tempo, aos 30 minutos, Jéferson empatou para a equipe de Saquarema, aos 19 do segundo tempo, Júnior Araújo desempatou a partida.

O próximo confronto entre as duas equipes será no Estádio Elci Resende de Mendonça, na próxima quarta-feira (1), em Saquarema.